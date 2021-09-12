Кемерово, 12 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала сентября совершено 104 административных правонарушений в сфере оборота гражданского оружия. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Андрей Репин ИА REGNUM Охота

Напомним, что с 1 сентября на территории Кузбасса открыт осенний сезон охоты.

«Большинство владельцев привлечены к ответственности за нарушения сроков регистрации (перерегистрации) или сроков постановки оружия на учёт. Инспекторы Росгвардии изъяли у недобросовестных охотников 84 единицы гражданского оружия», — уточнили в ведомстве.

Владельцам оружия напомнили, что просроченное разрешение является недействительным и влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа с конфискацией оружия, а в отдельных случаях и административный арест.