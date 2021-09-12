Сантьяго, 12 сентября, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Как минимум десять участников беспорядков, вспыхнувших в ходе акций в честь годовщины госпереворота, были задержаны полицией в Чили. Об этом 12 сентября сообщает радиостанция Bio Bio.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Чили — другое 11 сентября

Манифестации в честь 48-й годовщины государственного переворота состоялись в Чили 11 сентября. Сначала шествие носило исключительно мирный характер, затем агрессивно настроенные группы граждан стали бросать в полицейских фальшфейеры и начали сооружать баррикады. Ещё одна группа нарушителей подожгла автомобиль и заправочную станцию.

Сотрудники полиции применили для разгона демонстрантов слезоточивый газ, а десять особо активных участников протестов были задержаны за поджоги и акты вандализма. Ещё один человек был арестован за угрозы в адрес полицейского.

Напомним, государственный переворот с Чили совершила в 1973 году 11 сентября военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом. Законный президент Чили Сальвадор Альенде покончил с собой во время штурма его резиденции участниками переворота.