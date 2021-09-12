Санкт-Петербург, 12 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Как и предсказывали синоптики, туман опустился утром в воскресенье, 12 сентября, на Петербург и Ленинградскую область. Ранее представители МЧС попросили местных жителей и приезжих проявлять особую внимательность на дорогах в связи с туманом, который может понизить видимость до 500 метров и менее.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник Александру Невскому в тумане

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», около 7 часов утра в Петербурге температура воздуха +13 градусов, штиль, давление 759 мм рт. ст., влажность 93%.

Днем 12 сентября будет облачно, пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +18…+20 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В Ленинградской области днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха днём +16…+21 градус, на севере до +14 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.