Новосибирск, 12 сентября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. При ввозе в Новосибирскую область фитосанитарный контроль не прошли почти 80 тонн свежих дынь. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Сезон дынь

В ведомстве уточнили, что на фитосанитарном контрольном посту «Карасук», расположенном на приграничной с Казахстаном территории, задержали партии свежих дынь. На партию с узбекистанскими дынями весом 18,7 тонн отсутствовал обязательный сопроводительный документ. Кроме того, 60 тонн дынь перевозились партиями в адрес одного грузополучателя, в отношении которого неоднократно зафиксировано нарушение законодательства в связи с неизвещением о прибытии груза в место назначения.

Ввоз партий дынь на территорию России был запрещён. Грузы возвращены соответствующим отправителям в Узбекистан и Казахстан.