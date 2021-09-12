Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2021, 06:22 — ИА Регнум. Две бьющие в небо световые колонны, символизирующие уничтоженные террористами башни Всемирного торгового центра, зажгли ночью над Манхэттеном в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Об этом 12 сентября сообщили все ведущие СМИ США.

Мемориал на месте Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке

Акция под названием Tribute in light («Дань памяти в свете») проводится ежегодно, начиная с 2002 года. Для создания каждой световой колонны использовано 44 мощных прожектора. Колонны видны на расстоянии 100 км, они будут гореть до рассвета.

К мемориалу памяти жертв теракта 11 сентября подходят жители Нью-Йорка и гости города. В настоящее время здесь собрались уже несколько сотен человек, люди пришли с флагами США и цветами почтить память погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден подписал указ о продлении ещё на один год режима чрезвычайного положения, введённого в стране после терактов 11 сентября 2001 года.