Вашингтон, 12 сентября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. Меры дисциплинарного воздействия в отношении шести сотрудников рекомендовала принять полиция Капитолия в связи с беспорядками 6 января у здания Конгресса в Вашингтоне. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Лев Коровин ИА Красная Весна Капитолий

После январских беспорядков возле здания Конгресса США полиция Капитолия начала служебное расследование в отношении 29 сотрудников. Ещё шесть полицейских были отстранены от несения службы с удержанием заработной платы.

В шести случаях были выявлены нарушения и рекомендовано дисциплинарное взыскание. В частности, речь идёт о случаях несоблюдения распоряжений, неподобающем поведении и распространении информации, не предназначенной для широкой общественности.

При этом уточняется, что неподобающее поведение и случаи нарушений никоим образом не должны умалять заслуг сотрудников полиции Капитолия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что республиканцы предупредили телекоммуникационные компании и компании социальных сетей о серьёзных последствиях, в случае, если они раскроют личную информацию пользователей комитету 6 января.