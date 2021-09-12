Новосибирск, 12 сентября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 12 сентября, в первой половине дня ожидается небольшой дождь и сильный ветер. Таков прогноз Западно — Сибирского гидрометцентра.

mrhayata Под сильным ветром

«Ветер юго-западный 6−11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха +10… +12 °C», — уточнил гидрометцентр.

При этом на территории Новосибирской области сегодня, 12 сентября, местами ожидаются порывы ветра до 19 м/с.12 и 13 сентября местами по региону сохранится высокая пожароопасность (4 класса), в Сузунском и Искитимском районах — чрезвычайная пожароопасность (5 класса).