Иерусалим, , 05:36 — REGNUM Удары по объектам ХАМАС, расположенным на территории сектора Газа нанесли ВВС Израиля. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.

ПРО «Железный купол» в Израиле (сс) Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

Уточняется, что из сектора Газа по территории Израиля была выпущена одна ракета, она была перехвачена системой ПВО «Железный купол». В ответ на запуск ракеты армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС.

Целями для ударов ВВС Израиля стали подземный цех по производству ракет, оружейный склад, тренировочная база ХАМАС и террористический туннель.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске ракеты по территории Израиля из сектора Газа.

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