Иерусалим, 12 сентября 2021, 05:36 — REGNUM Удары по объектам ХАМАС, расположенным на территории сектора Газа нанесли ВВС Израиля. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба израильской армии в Twitter.
Уточняется, что из сектора Газа по территории Израиля была выпущена одна ракета, она была перехвачена системой ПВО «Железный купол». В ответ на запуск ракеты армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС.
Целями для ударов ВВС Израиля стали подземный цех по производству ракет, оружейный склад, тренировочная база ХАМАС и террористический туннель.
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске ракеты по территории Израиля из сектора Газа.
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