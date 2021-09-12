Токио, 12 сентября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием автомобиля такси в центре Токио. Об этом 12 сентября сообщает агентство Kyodo.

ДТП

Авария произошла 11 сентября в одном из центральных районов Токио. По предварительной информации, автомобиль заехал на пешеходную дорогу, сбил несколько человек и врезался в дерево. Травмы в результате ДТП получили шесть человек, двое из них, женщина 73-х лет и 64-летний водитель такси, скончались после госпитализации.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

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