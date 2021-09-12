Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Решения о выводе войск из Афганистана, принятое администрацией президента США Джозефа Байдена подверг резкой критике экс-глава Белого дома Дональд Трамп в день годовщины терактов 11 сентября. Видеообращение Трампа 12 сентября выложила в своем Twitter пресс-секретарь политика Лиз Харрингтон.

Трамп (С) ИА REGNUM

Видеообращение экс-президента США было показано на митинге христианских активистов, который состоялся на центральном бульваре Вашингтона. Акция изначально не была приурочена к дате трагедии 11 сентября, национальная парковая служба США выдала разрешение на проведение митинга на центральном бульваре именно на этот день.

Трамп назвал «ужасными» решения, принятые за последнее время администрацией Байдена по Афганистану и заявил, что этот 20-й год войны с теми, кто причинил ущерб США, должен был стать годом победы, но вместо этого американцам, по словам Трампа, пришлось испытать «огромный, огромный позор».

Экс-президент США отметил, что стране будет непросто восстановиться после унижения, которое американцам пришлось испытать из-за некомпетентности нынешней администрации Белого дома.

«Но у вас есть смелость, и вы просто замечательные, так что это удастся компенсировать», — добавил политик, обращаясь к участникам митинга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп назвал сложным вопрос о своём возможном участии в президентских выборах в 2024 году.

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