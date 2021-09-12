Тегеран, 12 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. 11 сентября командующий ВМС Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что обеспечение экономической безопасности Ирана на морях является важнейшей миссией военно-морских сил. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Иран является единственной региональной страной, которая самостоятельно выполняет такую большую миссию в условиях санкций», — заявил командующий, согласно сообщению информационного агентства Исламской Консультативной ассамблеи.

«Военно-морские силы продолжат миссию в будущем», — подчеркнул он.

Командующий отметил, что военно-морской флот Ирана гордится своей флотилией, состоящей из самодельного эсминца «Саханд» и военного корабля «Макран» (плавучая передовая база), которые вернутся домой в течение следующих нескольких дней после прохождения 45 000 км через Индийский океан, Северную и Южную Атлантику, а также другие океанические воды.

«Иранская флотилия пришвартуется в Иране спустя 120 дней нахождения в море», — заявил он. Как отметил командующий, более 90 процентов торговли Ирана осуществляется через морские пункты.

Далее он сообщил, что присутствие Ирана в море будет постоянным явлением.