Тегеран, , 11:38 — REGNUM 11 сентября губернатор западной иранской провинции Илам заявил, что пассажирам будет запрещено въезжать в Иран или выезжать из страны через международную границу Мехран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Мехран закрыт из-за смертельного вируса, и ни один пассажир не может выехать из страны в Ирак, чтобы принять участие в ритуалах Арбаина», — сообщил Маджид Каки в интервью журналистам IRNA.

Мехран в иранской провинции Илам находится в 230 км от Багдада и является ближайшим приграничным городом Ирана к столице Ирака. Граница использовалась в качестве наземного маршрута для паломников.

Между тем, из-за пандемии, унесшей жизни более 4 630 000 человек с момента ее вспышки в декабре 2019 года, паломники не могут отправиться в священные города Ирака для проведения церемонии Арбаин.

Арбаин, который приходится на 28 сентября текущего года, является траурным ритуалом, который соблюдают мусульмане-шииты во всем мире, отмечая 40-й день после мученической смерти имама Хусейна (третьего шиитского имама и внука пророка Мухаммеда).

Миллионы мусульман-шиитов со всего мира проходят десятки километров, чтобы добраться до священной святыни имама Хусейна (АС) в Кербеле в День Арбаина.