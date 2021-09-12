Южно-Сахалинск, 12 сентября, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Около 20 селей сошло в наиболее пострадавшем от проливных дождей Макаровском районе Сахалина. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба правительства региона.

Сель

Проливные дожди обрушились на центральную и южную часть Сахалина 11 сентября. Самый мощный удар стихия нанесла по территории Макаровского, Углегорского и Поронайского районов. В Макаровском районе произошёл сход около 120 селей, здесь действует режим чрезвычайной ситуации.

Сход селей сделал невозможным движение автотранспорта по автодороге регионального значения. также из-за селевых потоков оказалась перекрыта железная дорога. Под угрозой прорыва оказалась плотина местного водохранилища на ручье Худозава, снабжающем водой жителей района. Грязевые потоки попали в городское водохранилище Южно-Сахалинска, в городе временно отключено водоснабжение.

Для ликвидации последствий удара непогоды в Макаровском районе были задействованы 90 человек и 44 единицы техники. Кроме того, в пострадавший муниципалитет была направлена оперативная группа ГУ МЧС РФ по региону. Специалистам поставлена задача в кратчайшие сроки провести работы по расчистке водозаборной трубы и восстановлению водоснабжения, нарушенного из-за селевых потоков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подтоплениях и селевых потоках, вызванных сильными ливнями в Сахалинской области.