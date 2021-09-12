Тегеран, 12 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Ведущий исследователь ирано-австрийской вакцины «Спикоген» выразил надежду, что вакцина будет разрешена к применению в Иране после завершения третьего этапа ее клинических испытаний. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 сентября.

Доктор Пайам Табарси, специалист по инфекционным заболеваниям, заявил в интервью IRNA, что разрешение на применение вакцины в Иране зависит от наличия лицензии у министерства здравоохранения.

«Нынешняя ситуация предполагает, что вакцина будет разрешена к использованию», — отметил д-р Табарси, подчеркнув, что производитель Spikogen, а именно компания CinnaGen, имеет возможность производить 3 миллиона доз в месяц.

Он также сообщил, что вакцина обеспечила 77-процентный иммунитет на втором этапе клинических испытаний, при этом третий этап будет завершен к концу сентября. По словам доктора Табарси, на первом и втором этапах клинических испытаний вакцину получили соответственно 16 800 и 2500 человек, а на третьем этапе зарегистрировались 400 человек.

Вакцина Spikogen COVID-19 совместного производства Австралии и Ирана будет разрешена в Иране для экстренного использования, если ее клиническое испытание третьей фазы пройдет успешно.