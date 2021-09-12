Тегеран, 12 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. 10 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 113 380, причем 445 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Еще 445 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 113 380», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 21 114 новых случаев заражения COVID-19, при этом 3187 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 509 905 пациентов из общего числа 5 258 913 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении говорится, что 7418 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 21 753 020 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.