Тегеран, , 11:41 — REGNUM 10 сентября генеральный консул Исламской Республики Иран в пакистанском Карачи заявил, что средства массовой информации двух стран могут сыграть очень важную роль в укреплении отношений и развитии взаимного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом Хасан Нуриан заявил во время встречи с членами Пакистанского фонда печатных и электронных СМИ в консульстве. Он также отметил, что открытие международного пункта пересечения границы Манд-Пишин облегчит передвижение пассажиров и расширит двустороннюю торговлю между людьми.

Нуриан подчеркнул, что существуют пути и средства укрепления тесных двусторонних отношений, основанных на общей истории, культуре, вере и языке, а также получения взаимных выгод от торговли.

По его словам, Иран готов экспортировать нефтехимическую продукцию в Пакистан в обмен на рис, мясо и другие сельскохозяйственные продукты в рамках бартерного торгового соглашения.

Обсуждая рост исламофобии, он высоко оценил сближение между Пакистаном и Ираном, чтобы продемонстрировать общую решимость бороться с ксенофобией, нетерпимостью и подстрекательством к насилию на основе религии или убеждений.