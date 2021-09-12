Тегеран, , 11:41 — REGNUM 10 сентября профессор международных отношений и политологии Пакистанского университета предупредил о ложной пропаганде активистов движения за мир в Афганистане, подчеркнув необходимость того, чтобы правительства Ирана и Пакистана проявляли бдительность в отношении совместных противников, пытающихся создать недопонимание между двумя соседями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Доктор Фарук Хаснат, известный профессор международных отношений и политологии в пакистанских университетах, в настоящее время базирующихся в Колумбии (США), в своем твите написал: «Вокруг ходит много дезинформации».

Он отметил: «Как для Пакистана, так и для Ирана становится неотложной обязанностью противостоять нашим общим врагам и не позволить им одержать верх. Мы очень усердно работаем для установления тесных связей между двумя братскими народами. Это не должно пропасть даром».

Он также подчеркнул, что Пакистан и Иран должны сотрудничать и координировать свою политику в отношении Афганистана, а также следить за фальшивой пропагандой, создаваемой антимусульманскими силами.