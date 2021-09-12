Псков, , 04:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым одобрил предложение главы региона о том, чтобы строительством учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского государственного университета в формате единственного подрядчика занялось Министерство обороны.

Владимир Путин и Михаил Ведерников Kremlin.ru

Напомним, в 2020 году военные строители «с нуля» построили в Пскове и Великих Луках взрослые и детский инфекционные стационары, которые существенно помогают региону в лечении больных с COVID-19. Теперь аналогичный опыт губернатор Ведерников предложил использовать для строительства учебного корпуса медфака ПсковГУ, чтобы побыстрее сократить дефицит квалифицированных медицинских кадров в регионе.

«При самом оптимистичном сценарии по государственной программе он в лучшем случае будет построен в конце 2025 года, а первых выпускников мы получим только в 2030 году. Конечно, это очень долго», — пояснил Ведерников необходимость поиска другого решения.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области (цитата по сайту Кремля) «Мы просим поручение выделить средства из федерального бюджета и чтобы единственным поставщиком услуги было Минобороны. Мы с ними проговорили, они уже сделали проект, они готовы в этом году приступить к работам, и в этом случае в сентябре у нас уже студенты пойдут туда учиться. Это хорошее решение.

Губернатор уточнил, что речь идет о сентябре 2022 года.

«Если это будет строить Минобороны, — но, единственное, эта цифра где-то трёх-четырёхмесячной давности, — это будет порядка миллиарда, если мы пойдём по программе, это будет 2,5 миллиарда. Ну, тоже очевидно. Владимир Владимирович, просим поддержать», — обратился глава Псковской области.

«Хорошо», — отреагировал президент России.

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