Тегеран, 12 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. 10 сентября посол и постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи заявил, что Тегеран делает все возможное, чтобы помочь всем афганским группам разрешить свои разногласия, и отметил, что следующий раунд встреч министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран состоится в Тегеране в ближайшем будущем. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН Тахт Раванчи заявил: «Афганистан переживает критический момент: сотни тысяч афганцев покинули свою страну, при этом почти 600 000 остальных граждан стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, в стране заканчиваются основные запасы продовольствия, в связи с чем 18,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи».

Он подчеркнул: «Эта ситуация в первую очередь является прямым результатом вмешательства США и других иностранных сил в Афганистане и их безответственного вывода. Когда они вошли в Афганистан, то принесли афганцам катастрофу, а когда они ушли, оставили многочисленные проблемы на плечах местного населения».

«Принимая во внимание самые основные потребности миллионов людей Афганистана, Иран готов содействовать доставке гуманитарной помощи через морские порты, аэропорты, железные дороги, автомобильные дороги и пограничные терминалы Ирана», — заявил дипломат.