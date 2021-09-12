Тегеран, 12 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. 10 сентября директор по планированию и развитию Национальной нефтехимической компании (NPC) Ирана заявил, что доля страны в торговле нефтехимической продукцией Ближнего Востока в иранском 1398 году (закончился 20 марта 2020 года) составила 20,2 процента и достигла 22,1 процента в 1399 году (закончился 20 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хасан Аббасзаде рассказал IRNA, что существуют различные показатели для измерения ситуации с нефтехимическим производством в мире. Он отметил, что в 2019 году на Иран приходилось 2,5 процента мирового производства нефтехимической продукции, которое выросло до 2,7 процента в конце 2020 года, при этом доля Ирана в нефтехимической торговле региона выросла на 2%

Аббасзаде заявил, что около 70% нефтехимической продукции Ирана экспортируется, подчеркнув, что в иранском 1398 году Иран производил 5,3% нефтехимической продукции мира, однако к концу иранского 1399 года его экспорт увеличился до 5,9%. Он также отметил, что доля Ирана в торговле нефтехимической продукцией на Ближнем Востоке за указанный период изменилась с 20,2% до 22,1%.

Иран является вторым по величине производителем и экспортером нефтехимической продукции на Ближнем Востоке после Саудовской Аравии.