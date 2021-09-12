Тегеран, 12 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. 10 сентября министры иностранных дел Республики Мадагаскар и Сенегала поздравили своего иранского коллегу Хоссейна Амирабдоллахиана с получением одобрения меджлиса (парламента) на пост министра иностранных дел Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своём послании министр иностранных дел Республики Мадагаскар Патрик Рохелина выразил заинтересованность в сотрудничестве с Амирабдоллахианом в целях укрепления партнерства между двумя странами для защиты интересов двух народов и обеспечения их благополучия.

Министр иностранных дел Сенегала Айссата Талл Салл поздравил нового министра иностранных дел Ирана с его назначением в своем послании. Глава МИД Сенегала выразил готовность сотрудничать с Амирабдуллахианом в целях укрепления добрых, дружественных отношений, а также развития плодотворного сотрудничества между Дакаром и Тегераном.

В своем послании Айссата Талл Салл пожелала своему иранскому коллеге успехов в выполнении его обязанностей в должности министра иностранных дел Ирана.