Париж, 12 сентября, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Взаимодействовать с новым правительством Афганистана, сформированным пришедшим к власти в стране движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказалось правительство Франции. Такое заявление сделал 12 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 5.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

Ле Дриан отметил, что Франция отказывается признавать правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вступать с ними в какие-либо отношения. Париж, по словам главы французского МИД, хочет видеть действия от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как пояснил Ле Дриан, новому правительству Афганистана требуется экономическая передышка и международные отношения, и здесь всё зависит исключительно от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также Ле Дриан указал, что представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполняют обещания, которые дали перед приходом к власти в Афганистане.

«Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут», — заявил глава МИД Франции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, при каких условиях власти Франции признают правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захвативших власть в Афганистане.