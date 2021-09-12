Псков, 12 сентября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. В ходе встречи Владимира Путина в Пскове с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым глава региона попросил федеральной помощи в модернизации инженерной инфраструктуры, в частности систем водо‑ и теплоснабжения, а также электросетевого хозяйства.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова

Напомним, во время «Прямой линии» жительница Пскова пожаловалась президенту на то, что батареи отопления и трубы в домах выходят из строя, потому что забиваются осадком, растворенным в воде, используемой для теплоснабжения.

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Михаил Ведерников рассказал президенту, почему так происходит, подтвердил остроту проблемы и сообщил, что делается для ее решения после того, как по итогам «прямой линии» было дано соответствующее поручение.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области (цитата по сайту Кремля) «Псков с поверхностного водозабора переход на подземный водозабор <…> Качество такой воды будет лучше, но при нагревании — после 60 градусов — образуются взвеси <…> это та вода, которая идёт в отопление, техническая так называемая. Но это, безусловно, сказывается на состоянии труб: даже в новых домах, через три-четыре года трубы приходят в негодность.

Мы Ваше поручение оперативно отработали и с Минстроем, и с Фондом содействия реформирования ЖКХ <…> 260 миллионов мы получаем, строим станцию умягчения воды, и этого хватит и на первую, и на вторую очередь, и мы до конца следующего года, по крайней мере, по Пскову этот вопрос закроем. По области ещё, конечно, в этой части придётся поработать».

Вторым волнующим жителей региона вопросом является состояние электросетевого комплекса Псковской области, который давно нуждается в ремонте и постоянно страдает от неблагоприятных погодных условий, которых с каждым годом становится всё больше.

«Мы поработали в этой части с экспертами, с синоптиками: они все в один голос говорят о том, что такие негативные природные условия будут чаще и последствия от них будут сильнее. В результате несколько раз у нас — на протяжении этого года — в результате непогоды оставалось без электроснабжения порядка десяти, пятнадцати, двадцати тысяч человек, и некоторые, к сожалению, оставались достаточно длительное время», — поделился с президентом губернатор Псковской области.

Он сообщил Путину, что на приведение в порядок и модернизацию сетевого хозяйства необходимо порядка пяти миллиардов рублей, соответствующая программа разработана и согласована с Минэнерго.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области (цитата по сайту Кремля) «У нас есть старые линии, которые ещё с советского времени. Если дерево упало, если лёд намёрз, они сразу падают, это обрыв. Сейчас так называемые СИПы (самонесущие изолированные провода) есть, когда дерево падает, он просто провисает, но питание не прекращается, а датчик у энергетиков срабатывает — они в спокойном режиме едут и убирают эту поломку.

Мы бы попросили Вашего поручения Правительству, чтобы в этой части поработать, потому что ситуация будет усугубляться — дальше всё равно придётся решать, но это будет дороже и сложнее».

Глава государства отреагировал на эту просьбу словами: «Хорошо. А у Вас есть документ?»

«Да, конечно», — ответил Ведерников, добавив, что обновление коммунальной инфраструктуры позитивно скажется и на инвестиционной привлекательности Псковской области.

Напомним, глава региона также отчитался перед президентом о ходе вакцинации от коронавируса на Псковщине.