Губернатор Псковщины попросил Путина помочь с модернизацией инфраструктуры
Псков, 12 сентября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. В ходе встречи Владимира Путина в Пскове с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым глава региона попросил федеральной помощи в модернизации инженерной инфраструктуры, в частности систем водо‑ и теплоснабжения, а также электросетевого хозяйства.
Напомним, во время «Прямой линии» жительница Пскова пожаловалась президенту на то, что батареи отопления и трубы в домах выходят из строя, потому что забиваются осадком, растворенным в воде, используемой для теплоснабжения.
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Михаил Ведерников рассказал президенту, почему так происходит, подтвердил остроту проблемы и сообщил, что делается для ее решения после того, как по итогам «прямой линии» было дано соответствующее поручение.
Вторым волнующим жителей региона вопросом является состояние электросетевого комплекса Псковской области, который давно нуждается в ремонте и постоянно страдает от неблагоприятных погодных условий, которых с каждым годом становится всё больше.
«Мы поработали в этой части с экспертами, с синоптиками: они все в один голос говорят о том, что такие негативные природные условия будут чаще и последствия от них будут сильнее. В результате несколько раз у нас — на протяжении этого года — в результате непогоды оставалось без электроснабжения порядка десяти, пятнадцати, двадцати тысяч человек, и некоторые, к сожалению, оставались достаточно длительное время», — поделился с президентом губернатор Псковской области.
Он сообщил Путину, что на приведение в порядок и модернизацию сетевого хозяйства необходимо порядка пяти миллиардов рублей, соответствующая программа разработана и согласована с Минэнерго.
Глава государства отреагировал на эту просьбу словами: «Хорошо. А у Вас есть документ?»
«Да, конечно», — ответил Ведерников, добавив, что обновление коммунальной инфраструктуры позитивно скажется и на инвестиционной привлекательности Псковской области.
Напомним, глава региона также отчитался перед президентом о ходе вакцинации от коронавируса на Псковщине.