Порт-о-Пренс, 12 сентября, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Незамедлительного ухода в отставку премьер-министра Гаити Ариэля Анри потребовало управление по защите граждан страны. Об этом сказано в заявлении организации, опубликованном 12 сентября в Twitter.

Lokal_Profil and Myriam Thyes Герб Гаити

Управление выдвинуло требование об отставке премьер-министра после его вызова на допрос по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза. Прокуратура вызвала Анри для дачи показаний после подтверждения мобильным оператором Digicel факта телефонного разговора между премьер-министром Гаити и предполагаемым убийцей Моиза. Разговор состоялся через несколько часов после смерти президента Гаити.

Управление по защите граждан потребовало, чтобы Моиз немедленно оставил пост премьер-министра и сдался в руки правосудия. Указывается, что глава правительства Гаити обязан сделать этот шаг ради «права на установление истины и в целях продолжения расследования по делу об убийстве президента Моиза».

Также управление обратилось с призывом к мировому сообществу не оказывать поддержки премьер-министру Анри, так как именно он после его визита в прокурату является главным подозреваемым по делу об убийстве главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вызове на допрос премьер-министра Гаити Анри. Напомним, президент Гаити Моиз был убит в собственной резиденции 7 июля неизвестными злоумышленниками. За информацию о подозреваемых в убийстве гаитянского лидера назначена награда $60 тысяч.