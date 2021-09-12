12 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили мнение украинского депутата о цене за газ для граждан Украины.

Тимур Кондратьев, , 11:10 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады Анны Скороход о том, что Украина переплачивает за российский газ в результате отказа от прямых закупок, доплачивая за транзит «туда-назад» дополнительные деньги, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 11 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Поставка газа. Иван Шилов © ИА REGNUM

"Сейчас газ для граждан Украины будет по самым высоким тарифам в истории. Это последствия объявления себя врагом России. То ли ещё будет, украинцы!» — обращается Евгений П.

Многие пользователи пришли к выводу, что высокие цены на газ на Украине возникли в результате уничтоженных отношений с Российской Федерацией. Возобнови Киев дружбу с Москвой, быть может, газ и вовсе стал бы бесплатным.

«Тем, кто готов стоять на цыпочках и просить помощи у нашего государя, тем мы дадим газ даже бесплатно, лишь бы были лояльными, но тем, кто не желает жить в братских объятиях российского народа, тому пора вентиль перекрыть», — считает Вячеслав О.

Некоторые комментаторы отмечают, что в данном вопросе нет никакого личного отношения российских властей к украинским. Просто Киев сам принял решение о том, чтобы покупать российский газ в Европе, а не напрямую, пишут граждане.

«Те, кто заключает долгосрочные контракты напрямую, получают, согласно договору, всё по самым льготным тарифам. Но тот, кто от этого отказывается или саботирует отношения, получает всё по справедливой рыночной цене, т. е. втридорога. Ничего личного — просто бизнес», — отмечает Артур И.

«Был у киевской хунты «реверс» газа виртуальный (качали газ из транзитной трубы, но платили Европе за «реверс»), а после 2024 года станет реальный и дороже. Будут закупать газ на хабах Европы по рыночным ценам, т. е. с дополнительной наценкой. Устроили себе украинцы весёлую жизнь. Ну, их право!» — указывает Дмитрий К.

Газовый транзит Bnews.kz

Часть людей считает, что украинские власти пытаются разыгрывать собственные карты, невзирая, что в результате их игр страдает простой народ.

«Сами ещё при конфетном президенте отказались от российского газа и стали закупать его у Европы! Теперь же внезапно очнулись! Зачем молодёжи мозг промывать и стравливать нас? Украина не нужна ни Европе, ни Соединённым Штатам! Они манипулируют ею, как им вздумается! Верхушке, может, и хорошо! Но простому люду это нелегко даётся переносить», — Михаил П.

Ряд пользователей указывает на то, что, судя по последним высказываниям украинских политиков, народу Украины ещё долго не видать адекватных цен на газ.

«Почему-то мне и смешно, и грустно от таких новостей. Грустно за украинский народ, который терпит такую власть, неспособную остановить войну. А смешно из-за ситуации с грязным газом из уст Зеленского. Это каким же мозгом нужно обладать, чтобы сделать такое идиотское высказывание? Пойду за попкорном, то ли ещё будет в безумной Украине», — пишет Виталий Ч.

Напомним, 11 сентября депутат Верховной рады Анна Скороход заявила в эфире телеканала «Наш», что Украина переплачивает за российский газ в результате отказа от прямых закупок, доплачивая за транзит «туда-назад» дополнительные деньги.