Москва, 12 сентября, 2021, 02:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки лесопожаные службы ликвидировали 18 лесных пожаров на территории России. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар

По данным авиадиспетчерских служб лесного хозяйства, за последние сутки в разных регионах России было ликвидировано 18 лесных пожаров общей площадью 1 624 гектара.

По состоянию на 00:00 мск 12 сентября в России действовало 46 природных пожаров общая площадь которых составляет 229 119 гектаров. Самая большая площадь сохраняется у лесных пожаров в Якутии, здесь действует 38 пожаров, площадь горения составляет 224 245 гектаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Якутии за сутки удалось ликвидировать 12 лесных пожаров общей площадью 4323 гектара. Отмечается, что огонь не представляет угрозы для населённых пунктов региона.