Ватикан, 12 сентября, 2021, 02:18 — ИА Регнум. Паломничество в Венгрию и Словакию начинает глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск. Об этом 11 сентября сообщила служба печати Святого престола.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

В Ватикане пояснили, что поездка Папы Римского носит исключительно религиозный характер, поэтому понтифик не будут принимать участия в каких-либо «светских мероприятиях». Отменены даже традиционные публичные выступления понтифика перед представителями руководства страны, дипкорпуса и гражданского общества. Все официальные встречи с руководством Венгрии будут проходить в закрытом формате

Это уже 34-я по счёту апостольская поездка понтифика, в ходе которой он посетит ряд городов Венгрии и Словакии, включая город Будапешт, столицу Венгрии. Главная цель поездки — посещение города Будапешта, где проходит 52-й Международный евхаристический конгресс. Папа Римский возглавит завершающую мессу на площади Героев, которая состоится в день закрытия конгресса.

Отмечается, что понтифик очень редко принимает участие в этом мероприятии.

«Папа Франциск хотел своим присутствием придать особое значение этому событию», — пояснил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

В Словакии Папа Франциск наметил встречи с руководством страны, духовенством, членами экуменического совета. Понтифик посетит базилику Девы Марии Семи скорбей, где 15 сентября проведёт мессу в день небесной покровительницы Словакии — Богоматери Скорбящей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Папа Римский Франциск может отречься от престола.