Красногорск, 12 сентября, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Дом теннисистки Елены Весниной, олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряной чемпионки Олимпиады в Токио, был ограблен неизвестными злоумышленниками в Подмосковье. Об этом 11 сентября сообщила журналистам сама спортсменка.

Кража со взломом в Пасхальную ночь. 1861

Как рассказала спортсменка, неизвестные проникли в дом, когда она и её супруг были на ужине. Вернувшись домой, они увидели взломанную входную дверь и взломанный сейф. Веснина уточнила, что, уходя, они с мужем забыли включить сигнализацию.

По словам спортсменки, грабители украли золотую и серебряную олимпийские медали, а также драгоценности и украшения из сейфа. Точную сумму ущерба пока не подсчитали. В доме олимпийской чемпионки работают сотрудники правоохранительных органов, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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