Багдад, 12 сентября, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Международный аэропорт Эрбиля был атакован с помощью беспилотников, начинённых взрывчаткой, на севере Ирака. Об этом 11 сентября сообщил курдский телеканал Rudaw.

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Отмечается, что взрывы прогремели на территории, где дислоцируются ВС США. По словам очевидцев, всего в аэропорту прогремело шесть взрывов.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Директор аэропорта заявил агентству Shafak News, что существенных повреждений в результате взрывов не было, тем не менее воздушная гавань приостанавливает свою работу на несколько часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в Багдаде автомобиля с бойцами шиитского ополчения.