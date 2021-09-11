Римини, Италия, 12 сентября, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Выходец из Сомали был задержан сотрудниками полиции по подозрению в нападении на людей в Италии. Об этом 11 сентября сообщает издание Corriere di Bologna.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Инцидент произошёл вечером 11 сентября в городе Римини. По предварительным данным, агрессию у мужчины вызвали женщины-контролёры, спросившие у него билет во время поездки в автобусе. Подозреваемый нанёс им ранения, а затем ранил ещё троих пассажиров автобуса, включая ребёнка. Затем мужчина потребовал остановить автобус и скрылся.

Отмечается, что на улице злоумышленник попытался угнать автомобиль, но потерпел неудачу. Он был найден полицией примерно через час после нападения на людей.

Всем пострадавшим была оказана первая помощь, женщин-контролёров госпитализировали, по словам медиков, состояние раненых не вызывает опасений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении неизвестного с ножом на сотрудников магазина на АЗС в Бристоле.