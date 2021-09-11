Венеция, Италия, 11 сентября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Картину «Событие» (L'événement) режиссёра Одри Диван наградили «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля, сообщается на официальной странице фестиваля в Twitter.

nicolas genin На Венецианском кинофестивале

Фильм рассказывает о проблеме подпольных абортов во Франции в 1960-е годы, главную роль сыграла актриса Анамария Вартоломей.

Всего на главный приз претендовал 21 фильм, в числе которых картина российских режиссеров Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал».

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