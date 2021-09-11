Москва, 11 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректировали, по предварительным данным, на 750 метров. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщается на сайте Роскосмоса.

Vk.com/roscosmos Вид с МКС на Землю

«Высоту орбиты МКС скорректировали в рамках подготовки к прибытию транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и возвращению на Землю корабля «Союз МС-18», — говорится в сообщении.

Отмечается, что высота орбиты станции должна была увеличиться, по предварительным данным, на 750 м после проведения корректирующего маневра.

Как передавало ИА REGNUM, ранее российские космонавты успешно завершили очередной выход в открытый космос.

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