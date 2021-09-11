Москва, 11 сентября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Орденом Александра Невского наградил главу Башкирии Радия Хабирова российский лидер Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован 11 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

В тексте говорится, наградить орденом Александра Невского Хабирова Радия Фаритовича «за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу».

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы гимнастку Дину Аверину за ее выступление на Олимпийских играх в Токио.

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