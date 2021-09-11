Трамп ответил на вопрос о своем участии в выборах президента США 2024 года
Вашингтон, 11 сентября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал сложным вопрос, будет ли он участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он заявил во время встречи 11 сентября с полицейскими в Нью-Йорке.
По словам бывшего американского лидера, он уже знает, что будет делать, но пока не может говорить о выборах в 2024 году из-за законов о финансировании кампании.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники, близкие к Трампу, и на членов Республиканской партии США сообщила, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен участвовать в новой президентской гонке 2024 года в стране, однако еще не принял окончательного решения по этому поводу.
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