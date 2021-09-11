Анкара, 11 сентября, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

U.S. Air Force ВВС Турции

В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что военная операция, в ходе которой были нейтрализованы двое боевиков, проведена в районе Авашин.

Отмечается, что боевики якобы готовили теракт.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что вооруженные силы Турции провели операции по нейтрализации боевиков на севере Сирии.

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