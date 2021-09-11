Донецк, , 22:51 — REGNUM Террористическим актом можно назвать произошедший 11 сентября взрыв на нефтебазе в Кировском районе Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 11 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин журналистам.

Денис Пушилин Smdnr.ru

«Причиной пожара стало попадание взрывоопасного предмета в кровлю резервуара, — заявил глава ДНР. — На месте происшествия обнаружены фрагменты беспилотника».

Пушилин добавил, что на территории ДНР, о чем свидетельствуют результаты работы спецслужб, был совершен террористический акт.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что принадлежащий ВСУ беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на нефтебазу в Кировском районе Донецка.

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