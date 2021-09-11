Москва, 11 сентября 2021, 22:51 — REGNUM Афганистан вошел в новый этап, когда власть фактическая сменилась, но ей альтернативы нет, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
По его словам, западные страны заморозили финансовые активы Афганистана, а при правительстве бывшего президента страны Ашрафа Гани «три четверти бюджета формировалось за счёт западной помощи, соответственно, делим на это и получаем, что жизненный уровень должен упасть в три раза».
Как сообщало ИА REGNUM, после вывода из Афганистана войск США и завершения международной миссии под эгидой НАТО, власть в стране захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Страны ЕС и НАТО эвакуировали из Афганистана своих граждан. За последние две недели Польша из Афганистана эвакуировала больше тысячи человек, в том числе, сотрудников бюро Международного валютного фонда в Кабуле.