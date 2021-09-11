Москва, , 22:51 — REGNUM Афганистан вошел в новый этап, когда власть фактическая сменилась, но ей альтернативы нет, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Говорить о том, что здесь всё будет безоблачно, всё будет гладко, в том числе в плане отношения населения к новой власти, нельзя, поскольку если социальные и экономические неурядицы будут усугубляться (а пока всё идёт к этому), то это, конечно, будет сложный сценарий», — сказал он.

По его словам, западные страны заморозили финансовые активы Афганистана, а при правительстве бывшего президента страны Ашрафа Гани «три четверти бюджета формировалось за счёт западной помощи, соответственно, делим на это и получаем, что жизненный уровень должен упасть в три раза».

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просят врачей выйти на работу и гарантируют им зарплату в пересчёте на нашу валюту около 3 тыс. рублей в месяц. Ситуация тяжёлая», — резюмировал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, после вывода из Афганистана войск США и завершения международной миссии под эгидой НАТО, власть в стране захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Страны ЕС и НАТО эвакуировали из Афганистана своих граждан. За последние две недели Польша из Афганистана эвакуировала больше тысячи человек, в том числе, сотрудников бюро Международного валютного фонда в Кабуле.