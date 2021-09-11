Иерусалим, 11 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Ракету, выпущенную по территории Израиля со стороны сектора Газа, перехватила израильская система ПВО «Железный купол». Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе вооружённых сил Израиля.

Isna.ir Комплекс ПРО «Железный купол»

«Террористы … выпустили ракету из Газы в сторону Израиля, — говорится в сообщении. — Система ПВО «Железный купол» перехватила её».

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября в пресс-службе израильской армии сообщили, что удар по нескольким объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа нанесли военно-воздушные силы Израиля.

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