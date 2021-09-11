Псков, 11 сентября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. В России сделавшие прививку от COVID-19 работники социальной и других сфер таким образом защитили собственное здоровье, заявил 11 сентября президент РФ Владимир Путин.

Mil.ru Вакцинация

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Так, во время встречи с Путин губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли свыше 70% медицинских и социальных работников, а также более 80% педагогов.

В ответ российский лидер отметил, такие показатели понятны, поскольку «люди себя защитили».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полный курс вакцинации от коронавируса двумя дозами прививки в России прошли 39,8 миллиона человек.