Донецк, 11 сентября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий вооруженным силам Украины (ВСУ), сбросил взрывное устройство на нефтебазу в Кировском районе Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил 11 сентября первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов журналистам.

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«Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1300 т топлива, — сказал Безсонов. — Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом».

По его словам, украинские БПЛА, проводившие разведку, были зафиксированы над нефтебазой еще с утра.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября руководитель городской администрации Алексей Кулемзин сообщил журналистам, что в Кировском районе Донецка на нефтебазе прогремел взрыв.

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