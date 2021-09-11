Псков, 11 сентября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Образ князя Александра Невского сопровождает и хранит Россию, он навсегда останется великим примером служения Отечеству, заявил 11 сентября президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной» в Псковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Несмотря на разделяющие нас столетия образ Александра Невского воспринимается как близкий и понятный, (он) сопровождает и хранит Россию, поддерживает, вдохновляет наш народ и в судьбоносные периоды испытаний, и в мирное время», — сказал глава государства.

Российский лидер выразил уверенность, что образ Александра Невского «навсегда, на века останется великим примером служения Отечеству».

Как сообщало ИА REGNUM, мемориальный комплекс возведён во исполнение указа президента от 23 июня 2014 года «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». Скульптурная композиция состоит из фигур самого Александра Невского и его воинов-витязей, над которыми развеваются хоругвь и стяги с ликами святых.