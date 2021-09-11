Париж, , 21:50 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали в Париже несколько десятков человек, которые принимали участие в акции протеста против санитарных пропусков. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

Протесты во Франции (сс) Thomas Bresson

По данным источника, всего в городе в ходе акции протеста были задержаны около 70 человек.

Местные СМИ отмечают, что участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции приняли по меньшей мере 121 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября Вильнюсский комиссариат полиции сообщил, что в Вильнюсе вышли около 4,5 тыс. человек на протестный митинг против решения литовских властей ограничить права не прошедших вакцинацию от COVID-19.

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