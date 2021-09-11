Тюмень, 11 сентября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявили ещё 228 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии по 11 сентября в регионе зафиксировали уже 57 466 заразившихся. Выздоровели 50 454 пациента.

34 гражданина подключены к аппаратам ИВЛ, добавили в штабе.