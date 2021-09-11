Минск, 11 сентября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Власти Белоруссии анализирует перспективы создания собственного грузового флота. Об этом 11 сентября сообщил премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Головченко

«Мы очень серьёзно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного морского грузового терминала. Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт», — сказал он.

Головченко добавил, что события последних месяцев показали, что Белоруссии в таких вопросах нужно опираться на собственные силы и на силы стратегических союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко заявил, что отношения России и Белоруссии выдержали проверку на прочность в условиях беспрецедентного давления извне.

Он отметил, что Москва и Минск находят решения, поддержку по всем острым вопросам. Белоруссии это позволяет продолжать развивать экономику и обеспечивать социальную защищенность населения.