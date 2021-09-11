Москва, 11 сентября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Футболисты московского «Спартака» на своем поле обыграли подмосковные «Химки» в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 11 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счётом 3:1.

ФК «Спартак» Эмблема ФК «Спартак»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Айртон, Квинси Промес, Эсекьель Понсе. У гостей мяч забил Денис Глушаков.

Отметим, что после семи матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Футболисты «Химок», в активе которых шесть баллов, находятся на 12-й позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 11 сентября санкт-петербургский «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче седьмого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром-арена» и завершилась со счетом 3:1.

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