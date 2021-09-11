Москва, 11 сентября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Белоруссии во время реализации союзных программ не стоит опасаться «поглощения» Россией, этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Government.ru Заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук

Он напомнил, что за 30 лет с момента распада СССР никто не нарушил границы постсоветских стран.

«Более того, все дружественные России страны на постсоветском пространстве сохраняют свою полную государственность и суверенитет. Про остальных такого, наверное, в полной мере все-таки не скажешь», — сказал он во время интернет-трансляции журналиста ОНТ.

Как сообщало ИА REGNUM, программы Союзного государства готовились совместными усилиями рабочих групп, созданных правительствами согласно президентским распоряжениям. В итоге, к декабрю 2019 года был подготовлен пакет документов из 31 «дорожной карты», призванный углубить экономическую интеграцию России и Белоруссии в формате Союзного государства.

В 2020 году «дорожные карты» были представлены как «союзные программы» в количестве 28 штук. Названия этих документов и содержание большей их части гражданам неизвестно, так как разработка и согласование проводились тайно.

По итогам состоявшихся 9 сентября 2021 года в Москве переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко одобрили подготовленные правительствами 28 программ интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства.