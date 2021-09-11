Оренбург, 11 сентября, 2021, 20:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области из-за COVID-19 скончались ещё 12 человек. Это следует из сообщений оперштаба региона.

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По данным на 11 сентября в регионе скончались уже 1688 граждан Госпитализированы 2516 человек. Состояние 739 пациентов оценивается как тяжёлое. Из них 192 находятся на искусственной вентиляции лёгких.

Ещё у 1699 оренбуржцев состояние здоровья оценивается как средней тяжести, добавили в оперштабе.