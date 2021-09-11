Санкт-Петербург, 11 сентября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Эпизод знаменитого сражения новгородского войска со шведскими захватчиками в 1240 году, после которого молодой князь Александр Ярославич получил имя Невский, воссоздали пешие и конные реконструкторы в ходе военно-исторического фестиваля «Невская битва» в Петербурге.

ИА REGNUM Конная схватка

Масштабное мероприятие, приуроченное к празднованию 800-летия святого благоверного князя Александра Невского, проходит 11−12 сентября на Кронверкской набережной Петропавловской крепости при строгом соблюдении мер эпидемической безопасности. Фестиваль организован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Реконструкции Невской битвы, ставшей кульминацией первого дня фестиваля, предшествовал большой турнир с участием конных воинов в доспехах западных рыцарей XIII века и княжеских дружинников Русской земли. Рыцари и витязи под контролем судей соревновались в умении на скаку поразить копьём цель, подцепить кольцо, поднять с земли платок.

Особый восторг зрителей вызвала та часть турнира, где конники соревновались в разрубании мечами и топорами кочанов капусты и даже яблок. Также доставил удовольствие «командный матч», когда две группы из трех западных и трех русских воинов стремились завладеть знаменем соперника и «поразить» командира.

ИА REGNUM Реконструктор в облачении воина 13 века

В программе военно-исторического фестиваля также пешие схватки воинов Руси и Европы, дуэльные поединки с щитом и мечом или древковым оружием. Фестиваль сопровождают ведущие, рассказывающие об истории сражений, которые вели русские дружины той поры, о традициях и оружии как западного, так и отечественного воинства. У стен Петропавловской крепости звучит фольклорная музыка и песни.

На территории фестиваля работают торговые точки с традиционной народной посудой, репликами исторического оружия, разнообразными изделиями ремесленников, игрушками и сувенирами. На «Невской битве» развернут фуд-корт, где можно вкусно подкрепиться, а в многочисленных лавках — купить продовольственные товары, например, вяленую рыбу, сбитень, пряники. Для детей и взрослых работают интерактивные и ремесленные площадки.

Участниками мероприятия стали клубы исторической реконструкции из Санкт‑Петербурга, Ленинградской области, Москвы и других регионов России — всего более ста человек. В воскресенье, 12 сентября, гостей фестиваля, вход на который бесплатен, ждут новые сюрпризы от реконструкторов.

Однако попасть на территорию праздника можно, только предъявив один из документов: QR-код о вакцинации от коронавируса; справку о введении первого компонента вакцины; свежий отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесенном COVID-19.