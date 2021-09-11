Псков, , 20:41 — REGNUM В Псковской области на берегу Чудского озера началась церемония открытия мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» с участием президента России Владимира Путина.

Путин погружение Иван Шилов © ИА REGNUM

В церемонии принимают участие патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), а также глава региона Михаил Ведерников.

«Сегодня мы открываем величественный мемориальный комплекс в честь защитников земли русской», — сказал на церемонии открытия Путин.

Глава государства напомнил, что на Чудском озере князь Александр Невский со своей дружиной разгромили иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути — всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России, подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, мемориальный комплекс возведён во исполнение указа президента от 23 июня 2014 года «О праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». Скульптурная композиция состоит из фигур самого Александра Невского и его воинов-витязей, над которыми развеваются хоругвь и стяги с ликами святых.