11 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter заявление премьер-министра Бориса Джонсона о том, что терроризм не смог за 20 лет уничтожить веру в свободу и демократию.

Джейн Спай, , 22:38 — REGNUM 11 сентября 2021 года — годовщина одной из ужаснейших террористических атак. Ровно 20 лет назад два самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один — в здание Пентагона, рядом с Вашингтоном и четвертый упал на поле в Пенсильвании. В этой трагедии погибли 2977 человек, 67 из которых были британцами. В связи с этим королева Великобритании Елизавета II отправила президенту США Джо Байдену письмо, в котором она выразила свои соболезнования всем жертвам.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление: «Пока террористы навязывают свое бремя горя и страданий и пока угроза остается и сегодня, мы можем сказать с перспективы в 20 лет, что они провалились в разрушении нашей веры в свободу и демократию. Они провалились в разделении наших наций, и не заставили нас бросить свои ценности или жить в постоянном страхе».

В комментариях поддержали Джонсона и согласились с его словами, сказав, что они очень важны в этот день.

«Хорошо сказано, Борис», — прокомментировала @Melissa5857.

Многие пользователи отметили, что события 11 сентября 2001 года сильно изменили жизнь во всех уголках мира и многое забрали у людей.

Террористическа атака 11 сентября 2001 Robert

«Не «разрушили нашу веру в свободу», но точно многое у нас забрали… сейчас с каждым днем мы отдаем все больше и больше, «на высшее благо» конечно. Я помню, как было до событий 9/11, было точно по-другому», — рассказал @ElMagicoGrande.

Некоторые комментаторы считают, что 9/11 сильно отразилось на политике США и Европы, людей начали больше ограничивать, соответственно часть свободы была разрушена.

«О чём вы говорите? Атаки 9/11 потрясли Запад до самого основания. Сколько из свобод было ограничено до 11 сентября в целью борьбы с терроризмом?» — спросил @Razzlenana.

«Может не в вашем понимании, но в реальности вера пошатнулась. Мир поменялся после 9/11. Посмотрите на службы безопасности в аэропортах. В тот день Америка потеряла большую часть уверенности в себе», — считает @StephenFenton88.

Последствия террористического акта 11 сентября 2001 NOAA

Ряд пользователей не согласился с высказыванием Джонсона, потому что события 11 сентября, несомненно, отразились, как минимум на Афганистане, про который премьер-министр, видимо, снова забыл.

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«Чью свободу и демократию? Как насчёт невинных жителей Афганистана, которых бомбили в качестве мести «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Или неевропейцам, небелым не положены свобода и демократия?» — прокомментировал @vijram92.

«Если набрать в поисковике слово «лицемерие, то это высказывание подойдет», — написал @Gabrielcismaru1.

В комментариях считают, что если террористы не смогли пошатнуть демократию в Великобритании, то Борис Джонсон сам решил за это взяться. Одним из шагов к разрушению демократии британцы назвали новый закон, который будет регулировать избирательное право.

«Brexit. Закон о полиции. Закон о выборах. Первый ограничил наши свободы, второй будет дальше разрушать, полностью уничтожив возможность проведения эффективного протеста, третий является атакой на демократию, потому что он лишает избирательного права миллионы людей», — объяснил @steveh11.

«Нашу веру в демократию», — сказал человек, который настаивает на избирательном паспорте (voter ID — прим. Д.С.), который лишит избирательного права, исключит самых бедных из голосования и введет джерримендеринг (деление на избирательные округа для изменения соотношения политических сил в них, например, с неравным количеством избирателей — прим. Д.С.), который позволит его партии продержаться у власти», — считает @GregCam58873959.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

«Борис Джонсон прав, 9/11 не разрушило нашу веру в демократию. Мы ждали 20 лет, чтобы это сделал сам Борис Джонсон», — написал @Cromerbeach2.

Некоторые пользователи написали, что террористы частично одержали победу, потому что Афганистан они себе вернули.

«Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас в более сильной позиции, чем 11 сентября. Побежденные США и их марионетка Великобритания морально и экономически слабее», — прокомментировал @gwrose16.

Комментаторы также упомянули, что события 20-летней давности ничего не забрали и не разрушили, потому что ничего и так не было.

«Какие свободы и демократию?» — спросил @NirvanaCraig.

«Нельзя забрать свободу, которой у тебя никогда фактически и не было», — отметил @danaddwittyname.

Напомним, в Великобритании проходят мероприятия, связанные с годовщиной трагедии. После захода солнца в саду на площади Гросвенор зажгут 67 свечей в память погибшим в этот день британцам.